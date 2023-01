AZIONE IN TERZA POSIZIONE SUPERA SIA LA LEGA SIA ITALIA VIVA



In politica un anno può essere un’eternità. E dunque, se le elezioni politiche del 2022 sono andate male e se ora, nel 2023, il Pd è accreditato al 15%, nelle dichiarazioni dei redditi del 2022 (anno fiscale 2021) era ancora il partito al quale più volentieri gli italiani erano pronti a destinare il proprio 2Xmille.

Segnale di crescita, che probabilmente andrà a migliorare sull’anno fiscale 2022, quello dato a Fratelli d’Italia: aveva scalzato la Lega l’anno scorso e resta secondo, ma il terzo classificato non è più il partito di Matteo Salvini ma Azione.

Guardando ai numeri, i contributi a favore del Partito democratico sono ammontati a 7,3 milioni di euro, Fratelli d’Italia riceve 3,1 milioni di euro, (entrambi in aumento rispetto all’anno precedente).

A seguire Azione, con 1 milione e 256mila euro, davanti, anche se non di molto, alla Lega, ferma a 1 milione e 210mila euro.

Sotto il milione di euro i contributi per tutti gli altri: Italia Viva è quinta con 973mila euro, a seguire Articolo 1 (895mila), Europa Verde (837mila), Sinistra italiana (832mila), Forza Italia (581mila), Più Europa (577mila), Italexit (460mila).

(da agenzie)

