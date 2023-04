IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO HA CHIESTO ALLA MELONI DI ATTENUARE LA LINEA DURA DI FAZZOLARI



Il messaggio che più ha allarmato Palazzo Chigi è stato quello fatto pervenire negli ultimi giorni dalla Cei. Discreto e ufficioso, ma incalzante – e pare ispirato direttamente dai massimi vertici vaticani – per chiedere al governo di non smantellare del tutto la rete di protezione dei lavoratori più esposti. Il mondo cattolico italiano, e in particolare quello del volontariato, guarda con preoccupazione a tutto ciò che ruota attorno allo stravolgimento del Reddito di cittadinanza.

Non perché affezionato alla formula attuale, ma perché allarmato dai rischi per le fasce più deboli. Anche per questo, un pontiere ultra cattolico come il sottosegretario Alfredo Mantovano ha chiesto a Giorgia Meloni di attenuare la linea dura di Giovanbattista Fazzolari e sfumare il decreto del Primo maggio, in particolare sul capitolo della garanzia per l’attivazione lavorativa e la sua durata.

Il mondo cattolico, come detto, è in fermento. Non certo una buona notizia per Meloni. Ancora giovedì scorso il segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi, è intervenuto in vista del Primo maggio con parole che suonano poco clementi verso l’esecutivo: sul fronte del lavoro, ha detto, «nessuno fa mai abbastanza, tutti fanno tentativi, ma bisogna farne molti di più. La situazione è davvero grave perché il lavoro non dice soltanto possibilità di reddito per mantenere sé e la famiglia, ma è ciò che dà dignità all’uomo e alla sua vita».

Non è l’unico ad essersi fatto sentire. Anche le Acli hanno battuto un colpo: «Il lavoro dignitoso – secondo Linda Borzì, presidente dell’associazione cattolica a Roma – costituisce una vera e propria priorità sociale da mettere in cima alle agende della politica».

E proprio parlando alle Acli Giuseppe Conte ha promesso di «coinvolgere tutte le forze politiche, sociali, civiche che vorranno condividere le nostre battaglie» sul Reddito. È esattamente lo schema che la premier intende boicottare. Perché è spesso proprio sull’economia e sul lavoro che si esaltano o vanno in crisi i governi. L’obiettivo è portare almeno un sindacato dalla sua parte, quello di ispirazione cattolica. Marca stretto soprattutto la Cisl – proverà a farlo anche oggi, alle 19 a Palazzo Chigi – perché la considera l’unico target davvero alla portata. Non è detto, però, che riesca nell’impresa.

(da la Stampa)

This entry was posted on domenica, Aprile 30th, 2023 at 15:55 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.