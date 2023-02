“SE LA LEADER ITALIANA PER SETTIMANE NON È RIUSCITA A TROVARE UN BUCO IN AGENDA PER VENIRE ALL’ELISEO, DAVVERO LO AVREBBE TROVATO ALL’IMPROVVISO MERCOLEDÌ?”



Mercoledì sera, quando è stato chiaro che Zelensky sarebbe arrivato troppo tardi, le autorità francesi hanno cancellato la cerimonia agli Invalides, vicino alla tomba di Napoleone. Ed Emmanuel Macron ha aspettato il presidente ucraino direttamente sul cortile dell’Eliseo, dove è finalmente arrivato alle 22 e 10. Sono stati giorni di sorprese e di concitazione, nel governo francese.

La prima sorpresa, mercoledì mattina, è stata la notizia che — nonostante le trattative per una visita solenne a Parigi — il presidente ucraino era andato invece a Londra, a parlare di aerei da combattimento e piloti.

Quindi telefonate agitate e nuovo invito volante a Zelensky e poi al cancelliere tedesco Scholz, per rimettere l’Europa anche simbolicamente al centro dei giochi.

La seconda sorpresa, giovedì mattina: la cena notturna e improvvisata a tre Macron-Scholz-Zelensky era andata bene, lo smacco diplomatico a favore di Londra sembrava scongiurato, ma neanche qualche ora per tirare un sospiro di sollievo ed ecco che la leader italiana Meloni rovinava la festa, definendo l’incontro «inopportuno».

Vista da Parigi, la protesta italiana resta a dir poco curiosa: quello di mercoledì sera non è stato un vero vertice ma una riunione informale e soprattutto da tempo Macron aveva invitato Meloni a Parigi: «Se la leader italiana per settimane non è riuscita a trovare un buco in agenda per venire all’Eliseo, davvero lo avrebbe trovato all’improvviso mercoledì?».

Qui c’è il nocciolo del problema: dopo la crisi sui migranti della Ocean Viking, a novembre, la collaborazione tra Italia e Francia è andata avanti con una decina di incontri a livello ministeriale ma quando serve uno scatto, quando c’è bisogno di un’intesa e una fiducia reciproca tra i leader, gli automatismi tra Roma e Parigi ancora non ci sono. E, fanno notare i francesi, non certo per colpa dell’Eliseo.

È questo il senso anche dell’ultima dichiarazione di Macron: «Non ho avuto un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Meloni ma ci siamo incrociati. Io sono sempre rispettoso delle persone e delle loro scelte. È una questione di principio. E sono felice soprattutto che faremo insieme una cosa importante per l’Ucraina, con la consegna del Samp-T (il sistema italo-francese di difesa anti-aerea, ndr ). È questo ciò che conta, l’efficacia». Nella visione di Parigi la prima a sembrare non interessata è Meloni.

(da il “Corriere della Sera”)

This entry was posted on sabato, Febbraio 11th, 2023 at 15:13 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.