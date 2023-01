GLI AMERICANI HANNO RASSICURATO SUL FATTO CHE I CIELI ITALIANI NON SAREBBERO SCOPERTI. E POI C’ È UN PRECEDENTE: NE PRESTAMMO UNA ALLA TURCHIA PER DUE ANNI E NON CI FURONO PROBLEMI DI SICUREZZA



Il dubbio degli americani sulle forniture militari italiane all’Ucraina è questo: se Roma aveva prestato una batteria per la difesa aerea Samp/T alla Turchia per due anni, senza alcun problema di sicurezza interna, perché adesso le sue esigenze di difesa impedirebbero di concedere la stessa cortesia a Kiev?

La Nato, peraltro, non lascerebbe mai scoperto un alleato così in prima linea, e quindi non si capisce bene da dove nascano le resistenze. La premier Meloni è stata molto ferma nel confermare l’appoggio al presidente Zelensky, che dovrebbe visitare a giorni, e ciò sembrerebbe escludere problemi di natura politica. A meno che non ci siano altre complicazioni, al momento non chiarite.

La sostanza della telefonata fatta il 5 gennaio scorso dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan al collega di Palazzo Chigi Franceso Talò è ormai assodata. Washington l’aveva riassunta così: «I due funzionari hanno condannato l’aggressione in corso della Russia contro l’Ucraina, compresi i suoi attacchi contro le infrastrutture critiche del Paese. Hanno ribadito il loro impegno a fornire assistenza, compreso il sostegno alla resilienza energetica dell’Ucraina e all’equipaggiamento militare necessario per difendere la sovranità e la democrazia» di Kiev.

Non ci vuole molto a tradurre le ultime righe come un chiarimento sulle intenzioni di Roma relative alle forniture militari promesse, ossia il sesto decreto ancora in via di definizione, ma soprattutto le batterie anti missile Samp-T, che invece sarebbero necessarie subito

Roma aveva già prestato una batteria Samp-T alla Turchia per ben due anni, quando ne aveva bisogno per proteggere il proprio territorio, durante la fase più acuta della guerra in Siria.

Sapendo tutto questo, gli americani si chiedono come mai l’Italia non potrebbe fare altrettanto ora, nei confronti di un Paese aggredito che consente di giustificare ancora più facilmente l’iniziativa sul piano politico, visto che la stessa Assemblea Generale dell’Onu ha rigettato l’annessione delle quattro province ucraine che Putin pretenderebbe di annettersi con la forza. Se mandassimo la batteria a Kiev, la nostra protezione sarebbe garantita con altri mezzi. I militari poi vogliono essere impiegati, e possono usare il prestito per chiedere l’ammodernamento delle armi.

Meloni è sempre stata netta nel sostegno all’Ucraina, e sarebbe sorprendente se non lo facesse seguire dai fatti proprio adesso.

(da la Repubblica)

