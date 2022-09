FINO ALL’ULTIMO HA DIMOSTRATO IL SUO INOSSIDABILE “SENSO DEL DOVERE”



The Queen is dead. La Regina Elisabetta II è morta oggi, a Balmoral, dopo 96 anni di vita straordinari e unici.

“Lilibet”, come la chiamava e vezzeggiava suo nonno Giorgio V, è spirata dopo che le sue condizioni di sono aggravate negli ultimi giorni. Fino all’ultimo, la sovrana ha provato a rassicurare il mondo con il suo sorriso scintillante e irresistibile, lo stesso che ha sempre mostrato sin da bambina.

E fino all’ultimo, Elisabetta ha dimostrato il suo inossidabile “senso del dovere”, accogliendo e stringendo la mano alla nuova prima ministra Liz Truss, il quindicesimo leader di governo britannico della sua reggenza. Il primo fu addirittura Winston Churchill.

Negli ultimi tempi, la regina ha visto peggiorare sempre di più la sua salute. I suoi problemi di mobilità, evidentemente celavano qualcosa di più grosso. E quando mercoledì, con scarso preavviso, Buckingham Palace ha annullato il Privy Council, ossia un summit (da remoto) di Elisabetta con la nuova prima ministra e alcuni esponenti di governo, qualcuno ha sospettato che ci fosse qualcosa che non andava.

Poi, giovedì 8 settembre, un raro comunicato della Casa Reale – che in genere non commenta mai le condizioni di salute della sovrana – in cui veniva citata la “preoccupazione dei medici” e l’annuncio di uno stretto “controllo medico”.

Di lì a poco sono arrivati a Balmoral, la residenza estiva di Elisabetta II in Scozia, tutti i familiari stretti.

Mai si era vista una cosa del genere negli ultimi anni, se non per occasioni come quella del Giubileo di Platino. Stavolta, invece, quasi in processione sono andati a porgere l’ultimo saluto alla Queen: il primogenito e oramai re Carlo, la consorte Camilla, il nipote William, ora primo in linea di successione dopo il padre.

Ma anche tutti gli altri figli: Anna, Edoardo con la moglie Sophie di Wessex, persino il ripudiato Andrea. Tutti in macchina con William al volante. E anche il “fuggitivo” Harry che, altra ironia della sorte, si trovava con la consorte Meghan Markle proprio in Europa per un tour di discorsi. L’ex attrice americana però è rimasta al Frogmore Cottage insieme alla moglie di William, Kate, che vive a poca distanza. La duchessa di Cambridge è rimasta infatti ad accudire i figli.

Sin dal comunicato allarmante di Buckingham Palace, tantissime persone si sono dirette davanti ai cancelli di Balmoral. Mentre Elisabetta II se ne andava, è comparso un arcobaleno su Buckingham Palace. E tutto il Paese, anzi tutto il mondo, ha iniziato a piangere.

(da agenzie)

