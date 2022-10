HA UN CONTRATTO COME OSPITE FISSO A “MEZZ’ORA IN PIÙ” E SARÀ NEL CAST FISSO DEL NUOVO PROGRAMMA DELLA D’AMICO… E SUA SORELLA E’ PORTAVOCE DEL COGNATO DELLA MELONI



È cambiato il vento a Viale Mazzini? In realtà per Alessandro Giuli le condizioni sono favorevoli da tempo. Ha condotto diversi programmi su Rai2 senza portare a casa nulla di share. Ha incassato tanti soldi in cambio bassi ascolti.

Dopo la chiusura di “Anni 20 Notte”, voluta da Mario Orfeo, Giuli e Parisella erano rimasti a mani vuote. La giornalista, stimata da Giampaolo Rossi, è apparsa all’improvviso alla conduzione di ‘’Elisir’’ mentre Giuli si è riciclato in altri spazi sulle reti Rai.

Ha un contratto come ospite fisso a “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata (ben felice di accreditarsi con Giorgia Meloni) e salvo colpi di scena sarà nel cast fisso anche del nuovo programma di Ilaria D’Amico in onda su Rai2 da giovedì 27 ottobre. Contratto ancora non chiuso ma spifferi Rai sussurrano una cifra: circa 1.500 euro a puntata.

Tutti vogliono Giuli (per accreditarsi con la Meloni?). Il giornalista ha un contratto di ospitate anche con La7 (da ‘’Otto e Mezzo’’ a ‘’DiMartedì’’). E come svelato da Dagospia sarebbe anche in corsa per il ruolo di “portavoce istituzionale” a Palazzo Chigi.

Un ruolo conosciuto bene in famiglia: sua sorella Antonella è infatti la portavoce dell’onorevole Francesco Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni.

