INTERVISTATA A “UN GIORNO DA PECORA”, ALLA DOMANDA “QUANTO FA 7 X 8?”, LA DIPLOMATA ALLO SCIENTIFICO NON RIESCE A RISPONDERE E SVIA IMBARAZZATA “ANDIAMO AVANTI”… E I SOCIAL LA SPERNACCHIANO



È bastata una semplice domanda su un’operazione da scuola elementare per mettere in difficoltà la sottosegretaria all’Università e alla Ricerca Augusta Montaruli.

Durante la trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, incalzata dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la Montaruli ha avuto più di una titubanza nel rispondere alla domanda sull’operazione di matematica 7×8.

“Lei che ha fatto lo Scientifico lo saprà. Quanto fa 7×8?” le ha chiesto il conduttore della trasmissione radiofonica. La sottosegretaria (e deputata di Fratelli d’Italia) però, non ha saputo rispondere e con aria piuttosto imbarazzata ha preferito glissare: “No guardi, andiamo avanti” ha detto. Dopo qualche secondo di silenzio però l’enigma è stato risolto: “Fa 56” ha detto, ammettendo però di aver ricevuto un suggerimento da qualcuno presente in studio.

Oltre ai problemi con le tabelline, la Montaruli durante la trasmissione ha parlato anche del test di Medicina e di una sua possibile riforma

(da agenzie)

