Si dice che Grimsby venne fondata nel XIII secolo da Grim, marinaio danese che si rifiutò di annegare il neonato del re. Oggi invece questa città inglese da 86mila abitanti, storica capitale portuale e della pesca del Regno Unito […] intreccia tutti i bivi del Regno Unito post Unione Europea: nel referendum del 2016, qui il 70% dei cittadini votò per uscire dall’Ue.

Grimsby, oltre a essere terra desolata nell’omonimo film con Sacha Baron Cohen, è un bastione dei “dimenticati” britannici che sette anni fa si vendicarono contro l’Ue e “l’establishment” britannico. Oggi ancora in molti non sono pentiti (“Almeno non ci sono più i polacchi a rubarci il lavoro”). Ma questo inverno è durissimo qui, con i livelli di delinquenza più alti del Lincolnshire.

A Grimsby, l’aspettativa di “vita in salute” degli uomini è crollata paurosamente: 65 anni nel 2011, 55 oggi. Ora, il consorzio Icelandic Seafood, che processa pesce per tutta l’Inghilterra, ha mollato. «La crisi, il Covid e la Brexit, con i suoi costi e burocrazia, non ci permettono più di andare avanti», dice il presidente Bjarni Armannsson, «ci trasferiamo in Ue». Duecento posti di lavoro a rischio.

Duecento chilometri più su, sempre sul Mar del Nord, c’è Blyth, altra enclave post operaia dove crebbe Mark Knopfler dei Dire Straits. Qui c’è appena stato un altro mesto annuncio per la “Global Britain” post Brexit: Britishvolt, la mega factory da oltre 4 miliardi di euro che avrebbe dovuto produrre batterie per auto elettriche, ha dichiarato tragicamente bancarotta.

Migliaia di posti di lavoro in fumo, una mazzata ai sogni di ridistribuzione di ricchezze nel nord inglese come ricompensa per i “dimenticati” brexiter. Di simili impianti di batterie, nel Regno Unito oggi ce n’è solo uno (cinese), mentre l’Ue ne ha già 35 in programma. Mentre lo stabilimento automobilistico più grande è giapponese: la Nissan nella vicina Newcastle, che sinora ha resistito alle sirene della Ue.

Gli investimenti tra Uk e Ue sono calati dell’8% dal 2016 nonostante il «fantastico» (Johnson dixit) accordo di libero scambio tra i due blocchi: l’export verso l’Europa è crollato, fino al 30%, dice la London School of Economics. L’intensità commerciale del Regno ha perso il 12% dal 2019, ossia due volte e mezzo rispetto ogni altro Paese G7. E per il think tank Centre for European Reform, a causa della Brexit il Regno Unito ha già bruciato il 5,5% di Pil: 40 miliardi di sterline.

Magari la Brexit sarà un successo in futuro. L’ultimo “unicorno” è quello della deregulation, “per rendere il Regno Unito appetibile agli investitori”. Perciò ieri il primo ministro Rishi Sunak ha promesso «un falò » di migliaia di leggi Ue per «liberare tutto il potenziale del nostro Paese ». Molti imprenditori temono invece il caos, perché li costringerà a un doppio regime di norme e standard per continuare a fare affari con l’Ue.

Ma se il partito conservatore non rinnega la Brexit per paura di rivolte interne, il Labour di Sir Keir Starmer ha il terrore di rimetterla in discussione[…] c’è da riconquistare i “dimenticati” che odiano Londra e dunque «non torneremo mai in Ue», giura Starmer. Avanti così, nonostante tutto.

(da La Repubblica)

