La domanda è specifica e apparentemente argomentata: ci sarà una casa di comunità (le strutture di assistenza sanitaria che dovranno affiancarsi alle Asl e ai pronto soccorso in tutta Italia, anche nell’ambito dei fondi Pnrr) anche nel comune di Nocera Terinese?

Per i residenti di questa cittadina in provincia di Catanzaro è certamente un tema importante.

Peccato che a fare la domanda durante la seduta del Consiglio regionale calabrese è lo stesso assessore alle Politiche sociali, Emma Staine, eletta con Lega per Salvini premier che, invece, avrebbe dovuto rispondere.

Lo scorso 20 aprile (ma il video è diventato virale in queste ore) Staine prende la parola subito dopo il consigliere regionale di opposizione Antonio Lo Schiavo e ripete parola per parola le domande che gli aveva posto quest’ultimo.

A lui non rimane che commentare, sorridendo: «Grazie, l’assessore ha letto la mia interrogazione, la conoscevo già… diciamo, io aspettavo la risposta…».

La clip, sebbene con qualche giorno di ritardo, ha fatto il giro del web.

