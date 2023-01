LO SHAKHTAR DONETSK HA ANNUNCIATO CHE VERSERÀ CIRCA UN QUARTO DEI 100 MILIONI DI EURO, INCASSATI DALLA VENDITA DELLA SUA STELLA AL CHELSEA, ALLE FAMIGLIE DEI SOLDATI DI MARIUPOL: “SE OGGI SIAMO ANCORA IN GRADO DI PARLARE DEL CALCIO UCRAINO È GRAZIE AL NOSTRO ESERCITO”



Il passaggio di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea frutterà al club ucraino 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

L’oligarca ucraino Rinat Akhmetov oggi, secondo quanto riferisce la Bbc, ha annunciato la donazione di circa 24 milioni di euro, provenienti dal Chelsea per «le forze armate nazionali e le famiglie dei soldati e delle vittime»

Una parte dei soldi del trasferimento «per la fornitura di cure mediche e protesiche e per il supporto psicologico necessario per il soddisfacimento di richieste specifiche». «Per garantire la trasparenza, il progetto avrà un team professionale indipendente che sarà in contatto con i difensori dell’Azovstal, le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari», ha spiegato il patron dello Shakhtar.

Ha continuato Akhmetov : “se oggi siamo ancora in grado di parlare del calcio ucraino è grazie al nostro esercito, alla gente dell’Ucraina e al grande supporto che il mondo ci ha dato»

(da agenzie)

Correlati