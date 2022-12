L’INTERO EDIFICIO DISTRUTTO, ANCHE I RUSSI COSTRETTI AD AMMETTERE DECINE DI MORTI



Una forte esplosione nella città di Kadiivka, nel Lugansk, avrebbe colpito l’hotel dove si trova il quartier generale del gruppo russo di mercenari Wagner.

A darne notizia è il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergei Gaidai, in un messaggio su Telegram, in cui riferisce che le perdite per i mercenari russi sarebbero «molto significative» e si aspetta che «almeno il 50% delle forze sopravvissute moriranno a causa della mancanza di cure mediche».

I soldati del gruppo Wagner agiscono nell’interesse del Cremlino, secondo gli esperti occidentali, e sono sponsorizzati dallo Stato.

Si tratta, però, di una compagnia militare privata, fondata da un ex ristoratore e stretto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin: Yevgeny Prigozhin.

Più volte è stata accusata di crimini di guerra e violazione dei diritti umani. I soldati di Wagner hanno prestato servizio – tra l’altro – anche in Crimea, Siria, Libia, Mali e Repubblica Centrafricana.

L’esplosione all’hotel arriva in un momento in cui continuano i bombardamenti russi su infrastrutture strategiche ucraine: è di ieri l’attacco di Mosca con droni sulla centrale elettrica di Odessa, dove nelle scorse è però tornata la luce. Almeno due civili sono stati uccisi e altri otto sono rimasti feriti in altri attacchi avvenuti ieri delle truppe russe sul territorio ucraino.

(da agenzie)

