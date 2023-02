PRIMA HA TRASCORSO 5 ANNI IN AFFITTO A SPESE DEL SINDACATO UGL, PER POI RISCATTARE LA CASA CON IL 30% DI SCONTO RISPETTO AL VALORE DI MERCATO DALL’ENPAIA, ENTE CHE DIPENDE DAL MINISTERO DEL LAVORO



Cinque anni in affitto a spese del sindacato. Poi l’acquisto a prezzi stracciati: 469 mila euro per 170 metri quadri alla Camilluccia, una strada di Roma Nord costeggiata dal verde, tra ville, comprensori di lusso e scuole internazionali dalle rette dorate. Una strana clausola ha inoltre consentito al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon di far fare l’affare a Roma sia a lui che alla compagna.

Lo scorso 23 giugno l’esponente leghista ha acquistato dall’Enpaia, l’ente di previdenza per gli impiegati in agricoltura, una casa in via Cortina D’Ampezzo, a Roma, usufruendo dello sconto del 30% previsti per gli inquilini che avevano un contratto di locazione da oltre 36 mesi. L’appartamento era formalmente affittato dall’Ugl, il sindacato di cui proprio Durigon, fino al 2018, era segretario. Un caso sollevato dal Domani. “Io sono entrato in quella casa nel novembre 2017 – spiega il sottosegretario – ma da quando sono diventato parlamentare, nel 2018, mi sono fatto carico dell’onere dell’affitto, circa 1.750 euro al mese”.

La circostanza al momento non è confermata. Anche perché dall’Enpaia la versione è differente: “L’Ugl ha pagato l’Enpaia per l’affitto di quell’immobile, fino a gran parte del 2022. Gli ultimi conguagli sono di qualche settimana fa – assicura Roberto Diacetti, direttore generale di Enpaia e già AD di Atac ai tempi di Gianni Alemanno -. Non so se poi Durigon li abbia restituiti all’Ugl. Questo dovete chiederlo a lui. Comunque sia chiara una cosa: non c’è stato nessun favoritismo”.Durigon dal 13 giugno 2018 al 4 settembre 2019 è stato sottosegretario al lavoro, con il primo Governo Conte. Poi, dal 25 febbraio 2021 al 2 settembre successivo, con il Governo Draghi, è stato sottosegretario all’economia. Infine è stato scelto nel novembre scorso di nuovo come sottosegretario al Lavoro da Giorgia Meloni. E proprio il Mef e il dicastero del lavoro controllano l’Enpaia e indicano anche i membri del CdA.

La vicenda sembra più complessa. Il sottosegretario, stabilitosi alla Camilluccia sei anni fa, già tra il 2018 e il 2019, quando era al Lavoro, avrebbe iniziato a ristrutturare l’appartamento, sapendo che c’era la possibilità di acquistarlo.

Il 13 marzo 2020 l’Enpaia ha affidato l’incarico per le linee guida su affitti e vendite all’avvocato Francesco Scacchi, in passato e per le vicende dell’Ugl legale anche di Renata Polverini. Il 20 marzo successivo il CdA dell’ente ha deciso sulla vendita di alcuni immobili, tra cui quello in via Cortina d’Ampezzo, e nel 2021 approvato le linee guida, prevedendo che l’acquisto potesse essere fatto anche dai conviventi dei titolari del contratto di locazione. Problema risolto per Durigon, che il 23 giugno scorso ha fatto l’affare proprio insieme alla compagna Alessia Botta, quest’ultima proprietaria del 90% dell’immobile.

“Sono tutte sciocchezze. Non c’e stato nessun favoritismo. Ho pagato quello che hanno pagato tutti. Neanche ho questa forza economica, ho pure dovuto fare un mutuo. Tutti abbiamo comprato così, lì c’erano anche altri personaggi, non è che c’ero solo io”. E infatti, il 14 dicembre scorso alla Camilluccia un immobile Enpaia con il 30% di sconto è stato acquistato anche da Francesco Rocca, candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra

(da La Repubblica)

