DISTRUTTI OLTRE 10 SERBATOI DI PRODOTTI PETROLIFERI RUSSI, INCENDIO MOLTO VASTO



Gli 007 di Kiev esultano e parlano di punizione di Dio per Uman

L’esplosione e il conseguente vasto incendio di un deposito di carburante a Sebastopoli è «la punizione di Dio, in particolare per i civili uccisi a Uman, tra i quali ci sono cinque bambini».

Lo ha detto Andriy Yusov, rappresentante del Gur, il servizio di intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina, come riporta Rbc Ukraine.

«Questa punizione sarà di lunga durata. È auspicabile affinché tutti i residenti della Crimea temporaneamente occupata non siano vicini alle strutture militari nel prossimo futuro», ha detto ancora Yusov, aggiungendo che nell’esplosione di Sebastopoli sono stati distrutti più di 10 serbatoi con prodotti petroliferi. La loro capacità totale è di circa 40 mila tonnellate. I prodotti petroliferi erano destinati alle esigenze della flotta del Mar Nero della Federazione Russa.

(da agenzie)

