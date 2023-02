POLITICA SEMPRE PIU’ DISTANTE DAI CITTADINI



Poco più di uno su quattro. Tanti sono gli elettori che si sono recati sin qui alle urne delle elezioni regionali in corso in Lazio e Lombardia.

Alle 19 di oggi, secondo i dati ufficiali diffusi dal ministero dell’Interno, l’affluenza media è stata del 25,1%.

Nel dettaglio, in Lombardia si è recato al voto il 27,16% degli aventi diritto, nel Lazio (con dati su 371 su 378 sezioni) il 22,11% degli aventi diritto. Dati che confermano al momento uno scarso tasso di partecipazione al voto.

Alle 12 di oggi, nella precedente rilevazione, l’affluenza rilevata era stata del 9,3% in Lombardia e del 7,8% nel Lazio.

La comparazione con i dati rilevati alla stessa ora delle elezioni di cinque anni fa appare impietosa, ma va “diluita” dalla considerazione che nel 2018 le urne chiudevano alle 23 della domenica, mentre in questa tornata sarà possibile votare anche domani, lunedì 13 febbraio, dalle ore 7 alle ore 15. Nel dettaglio, alle ore 19 della tornata di cinque anni fa, aveva già votato ben oltre la metà degli elettori (56,21%): rispettivamente il 59,89% degli aventi diritto in Lombardia e il 50,96% nel Lazio.

(da agenzie)

