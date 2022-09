TRE DI QUESTE SI OCCUPANO DI ATTIVITÀ TURISTICHE: “TORSANGUIGNA SRL”, “ZANARDELLI SRL” E “APOLLINARE SRL” E OFFRONO SERVIZI DI BED AND BREAKFAST… CROSETTO LE POSSIEDE INSIEME AD ALTRI QUATTRO SOCI, TRA CUI DUE EX BANDIERE DELLA LAZIO E DUE IMPRENDITORI DEL SETTORE



Lobbying, armi e turismo. Sono i settori economici in cui è più attivo Guido Crosetto: il cofondatore di Fratelli d’Italia si descrive come consulente di Leonardo, la partecipata di Stato; presidente del consiglio d’amministrazione di Orizzonte Sistemi Navali, altra società pubblica (controllata da Leonardo e Fincantieri) del settore navi da guerra; presidente Aiad, federazione delle aziende italiane attive sempre nello stesso campo, cioè quello delle armi e della sicurezza.

Crosetto risulta azionista di ben sei società in Italia

La Csc & Partners Srl, fondata nel 2021 a Roma, è infatti attiva nei servizi di lobbying in patria e all’estero. Amministratore unico è proprio Crosetto, che oltre a gestirla la controlla, con il 50% delle quote.

Il resto delle azioni sono in mano al figlio Alessandro e alla compagna, Graziana Saponaro. Aperta solo un anno e mezzo fa, la Csc vanta già numeri importanti. Nel suo primo anno di attività, il 2021, ha fatturato 272 mila euro, con un margine di guadagno invidiabile: l’utile netto è stato infatti pari a 179 mila euro.

Proprio ieri Crosetto ha comunicato di voler mettere in liquidazione l’impresa.

Delle altre cinque società di cui è comproprietario, tre si occupano invece di attività turistiche. Si chiamano Torsanguigna Srl, Zanardelli Srl e Apollinare Srl: tutte basate a Roma, offrono servizi di bed and breakfast. Crosetto le possiede insieme ad altri quattro soci. Ci sono due ex bandiere della Lazio, Beppe Favalli e Giuliano Giannichedda, e due imprenditori del settore.

Le tre aziende non se la passano benissimo. Complessivamente nel 2021 hanno registrato un fatturato di 250 mila euro, una leggera perdita e molti debiti, quasi 600 mila euro in totale.

Non sarebbe la prima volta che aziende in cui il Richelieu della Meloni ha investito denaro finiscono male.

La Agriscambi Srl è ufficialmente intestata a Crosetto (10%) e Cesare Maria Ortis (90%), Nel febbraio del 2021 la società, una storica agenzia di viaggi della Capitale, è stata dichiarata fallita . Oltre 1 milione di euro, divisi tra banche (607 mila euro) e Stato italiano (376 mila euro). [

Infine c’è la Co.Pro.Spe Srl. È uno studio contabile con trent’ anni di vita: Crosetto ha un quarto della società, la maggioranza è del commercialista Lorenzo Cigna

