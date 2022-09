LA SENATRICE DI FRATELLI D’ITALIA RINGRAZIA PER LA CANDIDATURA “NELLA SUA CUNEO”. PECCATO CHE SIA CANDIDATA A TORINO … DANIELONA NON FA UNA PIEGA: “A TORINO CI HO FATTO PURE L’UNIVERSITÀ”



Sarà l’entusiasmo per la campagna elettorale o la voglia di dimostrare che la sua è una candidatura autentica, non “calata” dall’alto.

Ma Daniela Santanchè finisce per dare l’impressione opposta, quella della “candidata per caso” che non ricorda nemmeno il collegio dove è schierata.

La senatrice di FdI arriva tra gli applausi alla sede piemontese del partito ed esordisce ringraziando per la candidatura «nella sua Cuneo» dove ha anche in programma un «grande evento elettorale».

Peccato che sia candidata a Torino e che i cuneesi non possano nemmeno votarla.

La senatrice non perde lo spirito e se la cava senza fare una piega: «A Torino ci ho fatto pure l’Università».

