GLIELO SPIEGA JAMES CAMERON, REGISTA DEL FILM “TITANIC”: “A SALVARSI, OGGI COME ALLORA, SARANNO I RICCHI. QUASI TUTTE LE PERSONE IN TERZA CLASSE MORIRONO, AL CONTRARIO DELLA PRIMA CLASSE DOVE LA METÀ DEGLI UOMINI RIUSCÌ A SOPRAVVIVERE”… TRADOTTO: I RICCHI, CIOE’ GERMANIA E FRANCIA, SI SALVERANNO. NOI FINIREMO SOTT’ACQUA



“Chi pensa ad una Ue di serie A e serie B, chi pensa che l’Europa debba essere un club in cui c’è chi conta di più e di meno, sbaglia. Secondo me quando si dice che l’Ue ha una prima classe e una terza classe, vale la pena ricordarsi del Titanic. Se una nave affonda non conta quanto hai pagato il biglietto”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles.

Cameron: «Oggi siamo tutti su un Titanic, il nostro iceberg sarà il disastro ecologico prossimo venturo. E a salvarsi, oggi come al tempo di quel naufragio, saranno i ricchi».

Dice che c’è un sottotesto importante nel suo film: «C’è chi sopravvisse e chi morì, quasi tutte le persone in terza classe morirono, al contrario della prima classe dove la metà degli uomini riuscì a sopravvivere, così come quasi tutte le donne e i bambini. Del disastro climatico contro cui stiamo andando a sbattere parliamo da anni, senza che nessuno riesca a cambiare rotta alla nave. E sapete chi soffrirà di più? I poveri, non le nazioni ricche che hanno causato questo disastro. Furono i ricchi, con la loro impazienza di arrivare a New York, a causare la tragedia del Titanic. Succede lo stesso mentre andiamo dritti verso un maledetto iceberg chiamato clima».

(da Il Corriere della Sera)

