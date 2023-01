FDI PRIMO PARTITO, MA IN CALO RISPETTO ALLE POLITICHE



I sondaggi per le elezioni regionali in Lombardia danno il presidente uscente Attilio Fontana in ampio vantaggio sullo sfidante Pierfrancesco Majorino. Mentre la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti è staccata. La rilevazione di Ipsos illustrata da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dice che il candidato del centrodestra arriva al 45% delle preferenze, mentre quello del centrosinistra raccoglie il 33,8%.

L’ex ministra di Berlusconi ora con Renzi e Calenda invece è al 19%.

Il campione di Ipsos apprezza anche l’operato del presidente uscente: i voti sopra la sufficienza arrivano al 55%. Su Moratti le valutazioni negative superano quelle positive. E sono più accentuate tra gli elettori di Fontana e Majorino. A conferma delle resistenze dell’elettorato di centrosinistra all’atto di presentazione della candidatura.

I voti ai partiti

Per quanto riguarda i voti ai partiti, Fratelli d’Italia è primo in Lombardia con il 24,9%, ma in calo rispetto alle elezioni del 25 settembre quando il partito di Meloni ha toccato quota 28,5%.

La Lega è al 13,4% (rispetto al 13,3% di settembre), mentre Forza Italia cala al 6,5% dal 7,9%.

Le liste a sostegno di Fontana raggiungono complessivamente il 49,5%. Il Partito Democratico è al 18,4% (rispetto al 19%) mentre il Movimento 5 Stelle chiude all’8,1%, in crescita rispetto al 7,5% di settembre. Complessivamente le liste che sostengono Majorino arrivano al 32,5%.

Il Terzo Polo invece incrementa i suoi voti rispetto a settembre, ma grazie ai voti della lista di Moratti: il sostegno totale delle liste arriva al 16,1%. Sia Moratti che Majorino raccolgono più voti della loro coalizione. Fontana li perde.

Per Pagnoncelli non intende votare quasi il 40% dell’elettorato.

