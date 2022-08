MARIELA NUNEZ E’ DI ORIGINE DOMENICANA… MA MOLTI SI SCHIERANO CON LEI: “E QUALI SAREBBERO I TRATTI CARATTERISTICI DELLA BELLEZZA LIGURE?”



Mariela Nunez è una bellissima ragazza di venticinque anni. Parteciperà alle finali di Miss Italia perché si è aggiudicata la fascia di Miss Liguria. C’è solo un piccolo particolare che ha suscitato la solita ondata di commenti razzisti e ottusi. Mariela è di origine dominicana, anche se vive in Italia da quando era una bambina, a dodici anni.

La neo Miss Liguria ha raccontato che è purtroppo abituata ad essere additata per il colore della sua pelle, già quando alle medie veniva bullizzata: “Perché ero magrolina e timida, ma anche per il colore della pelle. Però ho avuto professoresse intelligenti che hanno troncato subito tutto sul nascere, e la solidarietà del resto della classe. Esperienze che mi hanno resa quella che sono adesso”.

Ora invece lo “scandalo” della sua elezione risiederebbe per coloro ai quali non è andata giù nella sua fisicità, nel suo tipo di bellezza che non rappresenterebbe i canoni dell’italianità. E Mariela Nunez risponde per le rime ai provincialotti che evidentemente non girano per le strade da un po’ se non si sono resi conto che l’Italia, e la bellezza di chi la abita, ormai è cambiata da un pezzo: “Non mi aspettavo queste frasi ancora nel 2022, davvero ma ho ricevuto tanta solidarietà dalle mie compagne: questi argomenti erano la cosa più lontana dalle nostre menti durante il concorso. Ognuna ha la sua bellezza, le sue caratteristiche. Ci siamo divertite. Il resto sono punti di vista”.

Certamente a leggere certi commenti sui social non sembra proprio siano ormai passati quasi trent’anni dal quel 1996 che vide incoronare la splendida Denny Mendez Miss Italia.

“Non sono razzista ma…”: le risibili argomentazioni contro Mariela Nunez

Tra chi critica l’elezione della venticinquenne c’è chi insinua che sia arrivata alla vittoria con non meglio specificati aiutini. Poi però c’è chi insulta Mariela non vergognandosi di offenderla con allusioni sessiste, che sarebbero l’unica ragione per la quale ha la fascia da miss. Ma naturalmente oltre al sessismo più deteriore non mancano le argomentazioni razziste. E naturalmente chi le propugna nega di esserlo.

Le sfumature dei pregiudizi sono molteplici: si va da quelli che “le tradizioni vanno a farsi benedire” a chi invece che nella Liguria del 2022 potrebbe essere nato nell’Alabama degli anni ’50 perché parla di tendenze “pro colored”

Invece al tipo a cui sembra fantascienza che una ragazza originaria dello Zaire possa diventare Miss Norvegia ricordiamo che Sephora Ikalaba, una ragazza nigeriana, è stata eletta Miss Helsinki. Purtroppo con la solita scia di becerume.

Per fortuna c’è anche chi focalizza una questione lapalissiana: “Ecco, allora qualcuno adesso mi elenchi gentilmente, quali sarebbero i tratti caratteristici della bellezza ligure”. O chi mette un punto definitivo su tutta la storia: “Se è bella lo merita. Chi se ne frega da dove viene abita in Liguria e ha il diritto come gli altri”.

(da NextQuotidiano)

