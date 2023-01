RIMOSSE 500 SBARRE DIVISORIE, SIMBOLO DELLA SUBCULTURA SOVRANISTA



La decisione è di Damiano Tommasi, sindaco di Verona.

Nelle scorse settimane è iniziata la rimozione delle circa 500 sbarre divisorie che l’ex sindaco Flavio Tosi (allora della Lega) aveva fatto installare al centro dei sedili delle panchine in diversi luoghi pubblici.

Era il 2007, e anche in quel caso, lo scopo era quello di scoraggiare il bivacco di persone senza dimora.

Oggi, in Italia, si stima che ci siano circa 65/70mila persone senza dimora.

Il referente della Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio) Michele Ferraris, ha detto che le persone senza dimora morte in Italia nel 2022 erano 367.

Il dato definitivo è stato di 387 morti nel 2022, con un forte aumento rispetto ai 251 del 2021.

(da agenzie)

