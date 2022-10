FOTTENDOSENE DEI PEDONI CHE DOVEVANO FARE LO SLALOM PER PASSARE, HA OCCUPATO IL TRATTO DI STRADA PER ANDARE AL RISTORANTE



È una domenica di sole, una domenica ideale per un pranzo fuori. Deve averlo pensato anche il deputato Antonio Angelucci, rieletto dopo il 25 settembre nelle liste del partito della Lega che è andato a pranzare in un ristorante del quartiere romano di San Lorenzo, la Trattoria Maghetto.

Il posto per lasciare la propria automobile a Roma è difficile da trovare, è vero. Ma basta spostarsi pochi metri più in là, al piazzale del Verano, e parcheggiare sulle strisce bianche, come fanno tutti.

Angelucci, invece, ha posteggiato la propria Ferrari sulle strisce pedonali di via Volsci, all’incrocio di via dei Reti.

Quasi davanti al ristorante, ma soprattutto davanti gli occhi dei fidati bodyguard, che hanno potuto tenere così sott’occhio il bolide per tutto il tempo. Con buona pace di chi doveva attraversare in quel tratto di strada, costretto a fare lo slalom a causa dello spazio occupato dalla Ferrari.

L’automobile rossa fiammante del deputato sembra brillare sopra all’asfalto grigio e alle strisce pedonali gialle del tratto di strada nel quartiere San Lorenzo.

Il deputato Angelucci, che più volte ha fatto sfoggio della sua Ferrari, sia nella sua vita quotidiana che per recarsi a Montecitorio a svolgere il suo lavoro di rappresentate dei cittadini nelle pubbliche istituzioni, anche oggi si è messo alla guida della sua automobile ed ha raggiunto il quartiere di San Lorenzo, lasciando la propria vettura in un luogo proibito.

Secondo il Codice della Strada, come si legge nell’articolo 158 comma 1 lettera g, è vietato sostare o fermarsi sulle strisce pedonali. L’articolo, più precisamente, recita: “La fermata e la sosta (dei veicoli, ndr) sono vietate sui passaggi e attraversamenti pedonali”.

Difficile, però, non fare caso alla Ferrari lasciata in sosta sulle strisce gialle in questa domenica di metà ottobre.

(da Fanpage)

