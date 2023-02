SAREBBERO 29 TANK GIÀ PRONTI, CHE SI TROVANO NEI GARAGE DELL’ESERCITO



Il governo tedesco ha autorizzato l’esportazione di carri armati Leopard 1 in Ucraina. A confermarlo oggi a Berlino è stato il portavoce del governo Steffen Hebestreit, senza fornire ulteriori dettagli. Finora, il governo federale aveva annunciato solo la consegna dei più moderni carri armati Leopard 2, provenienti dalle scorte della Bundeswehr.

Secondo Der Spiegel, sarebbero 29 i Leopard 1 che sono già stati in gran parte approntati da parte dell’industria tedesca.

Attualmente si troverebbero presso l’azienda Flensburger Fahrzeugbau. Secondo la Sueddeutsche Zeitung, Rheinmetall e Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft vorrebbero approntare decine di carri armati Leopard 1 per l’esportazione verso l’Ucraina.

Al momento tuttavia ci sarebbero stati problemi con l’approvvigionamento di munizioni.

(da agenzie)

