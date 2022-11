TAGLIA DI 250.000 DOLLARI PER CHI PUO’ FORNIRE INFORMAZIONI PER IL SUO ARRESTO



Fondati da un nazista con i simboli delle Ss tatuate nel collo e ora nelle mani di un oligarca legatissimo a Putin che fornisce mercenari per operazioni speciali e operazioni sporche.

I vertici Fbi hanno inserito il proprietario del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prighozin, nella lista dei ricercati, offrendo una ricompensa di 250mila dollari per qualsiasi informazione possa contribuire al suo arresto.

L’oligarca russo era balzato nuovamente agli onori delle cronache il 24 novembre per aver pubblicato un video in cui mostra una custodia di violino con tracce di sangue da “regalare” ai deputati europei, in risposta al voto dell’Europarlamento sulla dichiarazione in cui si riconosce la Russia uno Stato terrorista.

