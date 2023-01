ALFONSO TUMBARELLO, E’ MEDICO DI BASE A CAMPOBELLO DI MARSALA



Alfonso Tumbarello, medico di base di Campobello di Mazara, il paese del trapanese dove è stato individuato il covo di Matteo Messina Denaro, è stato iscritto nel registro degli indagati con il sospetto di aver aiutato il boss di Cosa Nostra durante la sua latitanza.

Tumbarello, infatti, ha prescritto diversi farmaci ad Andrea Bonafede, la falsa identità utilizzata da Matteo Messina Denaro per curarsi presso la clinica Maddalena di Palermo dove nella mattinata di lunedì 16 gennaio è stato arrestato.

Il problema è che il medico di base di assistiti con il nome di Andrea Bonafede ne aveva due: uno era per l’appunto il superlatitante ricercato da 30 anni in tutta Italia, l’altro il “vero” Bonafede.

Quello che la procura intende accertare è se ovviamente il medico fosse a conoscenza della reale identità del suo assistito e lo abbia quindi aiutato nella sua latitanza.

Chi è Alfonso Tumbarello

Storico medico di base di Campobello di Mazara, Alfonso Tumbarello ha 70 anni e alle spalle anche una discreta carriera politica.

Consigliere provinciale per l’Udc, nel 2006 si candidò alle elezioni regionali della Sicilia nella stessa lista, che quell’anno vide la riconferma a governatore di Totò Cuffaro, poi costretto alle dimissioni due anni più tardi dopo la condanna per favoreggiamento di Cosa Nostra.

Alfonso Tumbarello ottenne 2.697 preferenze, ma non fu eletto. Cinque anni dopo, nel 2011, si candidò a sindaco del suo paese, Campobello di Mazara, appoggiato dal Polo delle Libertà. Anche in questa occasione, però, il medico non riuscì a vincere, venendo estromesso persino dal ballottaggio.

Secondo La Repubblica, Tumbarello viene descritto come vicino all’ex sindaco di Castelvetrano, paese natale di Matteo Messina Denaro, Tonino Vaccarino, esponente di spicco della Democrazia Cristiana che collaborò con i Servizi Segreti intrattenendo col boss mafioso latitante un rapporto epistolare.

(da agenzie)

