“ABBIAMO UN UNICO OBIETTIVO, RESISTERE ALL’IMPERO DEGLI ASSASSINI”



Sono passati esattamente sei mesi dall’inizio della guerra e proprio oggi per l’Ucraina ricorre l’anniversario dell’indipendenza dall’Urss. Nella notte l’esercito russo ha nuovamente colpito Zaporizhia, verso le quattro del mattino, lanciando razzi e copendo diverse infrastrutture. Il governatore regionale di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, ha riferito che le forze russe hanno lanciato razzi e hanno colpito le infrastrutture. Il segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev ha fatto sapere che sono in corso le operazioni per capire l’entità dei danni e l’eventuale numero di vittime. Si sa già che un dipendente della centrale nucleare e il suo autista sono rimasti uccisi nell’esplosione di un colpo di mortaio all’esterno dell’impianto. Lo ha riferito il presidente dell’azienda nucleare statale ucraina Energoatom, Petro Kotin, in un’intervista al Washington Post, sottolineando la pericolosità della situazione. Kurtev ha poi esortato i residenti della città a recarsi nei centri di accoglienza più vicini.

Altri attacchi sono arrivati anche a Kharkiv e Sumy, come hanno riferito i governatori locali, secondo quanto riporta la stampa ucraina.

Secondo il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, l’esercito russo ha bombardato il distretto di Shevchenkivskyi per la terza volta nelle ultime 24 ore. Terekhov ha anche riferito che le forze russe hanno sparato contro il distretto di Novobavarskyi.

Oggi per l’Ucraina è il giorno in cui si festeggia l’indipendenza dall’aggressore. “In questa giornata ci uniamo da luoghi diversi: qualcuno in trincea, nei rifugi o su carri armati sta combattendo in prima linea, altri sono in auto, in camion o in treno per portare ciò che è necessario a chi è in prima linea, altri ancora sono davanti a uno smartphone o a un computer e raccolgono fondi. Ci troviamo in diversi luoghi e circostanze, ma abbiamo un unico obiettivo: preservare l’indipendenza e la vittoria dell’Ucraina” ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un messaggio creato proprio per oggi. “L’Indipendenza è quando ti rendi conto che dietro di te c’è un grande Paese, l’unico al mondo che può resistere al barbaro impero degli assassini” ha scritto invece su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mikhaylo Podolyak.

“Sei mesi di guerra di liberazione”, conclude il tweet, “sei mesi di indomabilità e conquiste. Ci davano solo tre giorni e oggi tutti celebrano l’Ucraina. Buon Giorno dell’Indipendenza!”.

E proprio oggi l’Ucraina fa sapere che è vicina a una “nuova fase della guerra”, come detto dal ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov in un’intervista alla Cnn. Alla domanda se teme che la comunità internazionale inizi a stancarsi della guerra, Reznikov ha risposto: “La chiamo sindrome da stanchezza, e per me e’ una delle minacce principali. Perche’ e’ molto, molto pericolosa per noi”.

(da agenzie)

