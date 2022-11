TRA CARO BOLLETTE E SPESE DOVUTE ALLA PANDEMIA, LE STRUTTURE SANITARIE SPENDERANNO 5,7 MILIARDI DI EURO IN PIÙ RISPETTO ALL’ANNO SCORS… LE AMMINISTRAZIONI LOCALI CHIEDONO AIUTO AL GOVERNO MA DA ROMA ARRIVANO SOLO TAGLI



La sanità ha l’acqua alla gola e senza adeguati finanziamenti alcune Regioni rischiano di affogare. Cioè di chiudere il bilancio di quest’ anno in rosso e finire in piano di rientro. Ma anche chi ha numeri migliori chiede maggiori finanziamenti per coprire le tante spese eccezionali di questi mesi, così in queste ore è tanta la preoccupazione in presidenze e assessorati alla Salute.

Gli ospedali e le altre strutture sanitarie alla fine di quest’ anno spenderanno circa 1,7 miliardi in più rispetto all’anno scorso per le bollette, delle quali si è iniziato a parlare con il governo precedente ma che ancora non hanno avuto copertura. Riguardo al Covid, la pandemia ha costretto le Regioni a spendere più del previsto per personale, attrezzature, farmaci, tamponi e così via.

Nel 2021 la lotta contro il coronavirus è costata 8,5 miliardi, dei quali solo la metà sono stati coperti da Roma. Il resto è stato a carico delle Regioni, che quindi sono arrivate in affanno al 2022. E quest’ anno il virus ha provocato altre ondate. Manca ancora il calcolo preciso del valore delle spese Covid che verranno sostenute fino a dicembre, ma si stima che sia tra il 50 e il 70% dell’anno scorso, quindi tra i 4 e i 6 miliardi.

Se si prende la cifra più bassa e si somma ai costi energetici, si ottengono circa 5,7 miliardi di spese extra. Mancano 4 miliardi Il governo Draghi, in vari provvedimenti, per quest’ anno aveva stanziato 1,6 miliardi in più rispetto al fondo sanitario nazionale. Adesso le Regioni chiedono che il resto, circa 4 miliardi, arrivi da questo governo. Ma è impossibile che alla sanità vengano destinati così tanti soldi.

Se si resterà molto più sotto, da parte delle amministrazioni locali ci saranno dure proteste e sarà interessante vedere quale posizione prenderanno i presidenti delle Regioni guidate dal centrodestra e dalla destra. «Chiediamo al governo di guardare la situazione di ogni realtà locale – dice Raffaele Donini, assessore alla Salute dell’Emilia-Romagna e coordinatore dei colleghi in Conferenza delle Regioni –

Bisogna affrontare le criticità in modo che nessuno vada in disavanzo e in piano di rientro perché non c’è stato il rimborso per le spese del lavoro contro il Covid o per il costo esorbitante delle spese energetiche degli ospedali. Aspettavamo che arrivasse un segnale già nel decreto Aiuti quater ma non c’è stato. Non sono arrivati soldi».

In generale nelle stime di questo governo la spesa sanitaria è in discesa (quest’ anno vale 134 miliardi e il prossimo 132) e i motivi potrebbero essere due. Il primo è che si pensa che le spese Covid diminuiranno e il secondo, inquietante, è che l’esecutivo non voglia investire in questo settore.

(da la Repubblica)

