Da un lato le dichiarazioni di questa campagna elettorale, dall’altro un’intervista del passato di senso opposto. Ieri Giorgia Meloni ha spiegato di non essersi dissociata dalle frasi di Gianfranco Fini pronunciate dopo la visita al memoriale Yad Vashem di Gerusalemme, quando definì il fascismo «male assoluto»: «Io ero dentro An quando ha fatto quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata», ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

In un’intervista del 2004 alla trasmissione Le Iene, però, una 27enne Giorgia Meloni (allora presidente dei Giovani di Alleanza nazionale) diceva senza mezzi termini «il fascismo non fu il male assoluto»

