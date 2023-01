L’EX SENATORE È INDAGATO IN UN’INCHIESTA SULLA ’NDRANGHETA… AL SUO POSTO È STATO INDICATO FELICE GIUFFRÈ, AVVOCATO A CATANIA



Il voto del Parlamento, in seduta comune, per scegliere i 10 membri laici da mandare al Consiglio superiore della magistratura, è cominciato alle ore 16.

All’inizio della prima chiama, tuttavia, l’intesa che era stata trovata tra maggioranza e opposizione è sembrata crollare: i senatori di Fratelli d’Italia non si sono presentati nei catafalchi allestiti per garantire la segretezza del voto.

Cosa è successo? Il Movimento 5 stelle si è tirato indietro dall’accordo complessivo, ritenendo di non poter votare Giuseppe Valentino, nome di Fdi a cui vengono imputate conoscenze personali con uomini di ‘ndrangheta, ed Ernesto Carbone, avvocato e politico molto vicino a Matteo Renzi.

Poi, i senatori che rispondono a Giorgia Meloni hanno iniziato a votare, dando il segnale che l’intesa avrebbe comunque retto con altre forze dell’opposizione. In Transatlantico, hanno fatto notare diversi esponenti della maggioranza, anche senza le preferenze dei grillini si raggiungono i tre quinti dei voti necessari all’elezione.

Esaurite le votazioni dei senatori, in prossimità dell’inizio della chiama dei deputati, è stato individuato un sostituto di Valentino.

In corsa, Fdi ha scelto di convergere sul nome del professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Catania, Felice Giuffrè, vicino in passato al Movimento sociale italiano.

Anche il Partito democratico, nel corso della votazione, si era affiancato ai dubbi dei 5 stelle su Valentino, chiedendo chiarimenti direttamente agli esponenti di Fdi in Transatlantico. Ai parlamentari della maggioranza è stato chiesto di aspettare la seconda chiama per avere la certezza che il nuovo nominativo sarebbe stato quello del professore di Catania. Bisognerà attendere la fine della votazione per sapere se, essendo stati già “sprecati” alcuni voti per Valentino, Giuffrè riuscirà a raggiungere il quorum.

(da Open)

