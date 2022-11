LA SORTITA AL WEBINAR DEL MESSAGGERO



Puntuale, proprio mentre Elon Musk – dopo aver acquistato Twitter – sta gettando nel caos centinaia di dipendenti della piattaforma social con licenziamenti e richieste davvero fuori dagli schemi per quanto riguarda il normale workflow aziendale, Matteo Salvini decide di giocarsi la carta e di invitare il multimiliardario e fondatore di Tesla a investire in Italia. Le parole del ministro delle Infrastrutture sono arrivate nel corso del webinar “Molto Futuro” organizzato da Il Messaggero.

«Vedevo la foto di Elon Musk – ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -, uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe potesse lavorare di più con l’Italia e in Italia perché come Mit mi piacerebbe creare un polo di attrazione e degli investimenti e dei capitali stranieri che diventi un punto di riferimento dell’innovazione».

Più che all’ecosistema di Twitter, Matteo Salvini sembra riferirsi con questo invito all’indotto di Tesla e delle auto che ha fatto la fortuna del multimiliardario.

«Visto che l’industria dell’auto in Italia ahimè non c’è più, io ho chiesto quando ero al Viminale e ancora oggi di viaggiare su un auto italiana e non tedesca – ha proseguito Salvini -. Quindi invitare Elon Musk a investire in Italia è ad aprire in Italia è uno di quegli ambiziosi obiettivi che ci stiamo proponendo: so che ha qualche problema con lo sbarco in Germania noi gli spalanchiamo le porte».

Questa richiesta arriva proprio nel momento in cui Elon Musk ha dichiarato di aver appoggiato i repubblicani nelle elezioni di midterm, di aver profondamente cambiato Twitter per quanto riguarda le regole sulla moderazione e sulla libertà di espressione e di aver licenziato centinaia di dipendenti dell’azienda.

Non proprio un bel biglietto da visita per investire nel mercato italiano.

