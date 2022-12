POTREBBERO ARRIVARE MODIFICHE SULL’OBBLIGO DEL VELO PER LE DONNE



Il procuratore generale dell’Iran Mohammad Jafar Montazeri ha annunciato che la polizia morale è stata abolita.

«La polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura, ed è stata abolita da chi l’ha creata», ha dichiarato il procuratore nella città santa di Qom. Lo riporta l’Ansa, citando l’agenzia stampa iraniana Isna, dopo che ieri sera 3 dicembre erano iniziate a trapelare le notizie di un possibile allentamento delle misure sul tipo di abbigliamento imposto alle donne nel Paese, che da settimane protestano per i loro diritti in seguito alla morte in circostanze sospette di Mahsa Amini, che ha perso la vita dopo essere stata arrestata proprio dalla polizia morale per non aver indossato il velo islamico nella maniera considerata corretta.

Finora, le proteste hanno subito violente repressioni, e alcune manifestanti sono state incarcerate e uccise. Sono 200 le persone che hanno perso la vita nelle proteste. Per le giornate del 5 e del 7 dicembre sono previsti due scioperi per i quali Teheran avrà «tolleranza zero» anche coadiuvato da possibili aiuti russi nella repressione.

Il possibile allentamento sull’obbligo del velo

«Il parlamento e l’autorità giudiziaria stanno valutando se la legge necessità di cambiamenti» aveva annunciato ieri Montazeri, che però aveva comunicato che gli eventuali risultati si sarebbero visti in «una o due settimane». Il presidente del Paese, Ebrahim Raisi si era aggiunto al coro, ricordando che la legge islamica è parte integrante della costituzione iraniana, ma facendo presente che «ci sono modi di interpretare la costituzione che possono essere flessibili».

A luglio, invece, era stato irremovibile sul suo mantenimento, invitando la polizia morale ad agire per obbligare le donne a indossarlo. Il velo islamico è obbligatorio in Iran dal 1983, 4 anni dopo la rivoluzione islamica che trasformò il Paese. Secondo un rapporto confidenziale del governo, solo il 37% degli iraniani è d’accordo con l’obbligatorietà del velo.

