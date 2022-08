LE PROIEZIONI SUL NUMERO DEI SEGGI AI VARI PARTITI



Il centrodestra potrebbe ottenere il 61% dei collegi uninominali alla Camera e il 64% al Senato.

È quanto emerge da uno studio dell’Istituto Cattaneo che analizza le medie di tutti i sondaggi pubblicati nell’ultimo mese alla luce della nascita del possibile terzo polo di Renzi e Calenda.

L’istituto Cattaneo esclude tuttavia che il centrodestra unito possa ottenere i due terzi dei seggi parlamentari, utili per poter approvare in autonomia riforme della Costituzione senza passare dal voto popolare.

Stando ai dati, secondo l’istituto, il centrodestra dovrebbe ottenere il 46% dei consensi, il M5s circa l’11%, Italia Viva e Azione unite si attesterebbero al 6% mentre il centrosinistra è avvalorato al 30%. Secondo lo studio, così potrebbero essere suddivisi i seggi alla Camera sommando le quote uninominali, proporzionali e estere: cdx 245, csx 107, M5s 27, Iv-Az 16, Svp 3, altri 2.

Quanto al Senato: cdx 127, csx 51, M5s 12, Iv-Az 7, Svp 2, altri 1.

(da agenzie)

Correlati