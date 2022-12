“ERANO ALLO STREMO DOPO 15 ORE SU UN GOMMONE”



Nuova missione in mare per la nave Geo Barents di Medici senza Frontiere. Intorno alle 17 di domenica 4 dicembre – il team di Msf ha effettuato il salvataggio di 74 persone, tra cui molte donne e minori, partiti dalla Libia la notte scorsa a bordo di un gommone.

«Le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale sono in corso. La nostra squadra ha soccorso 74 persone partite dalla Libia ieri notte su un gommone sovraffollato e instabile», ha scritto la Ong su Twitter, precisando che le persone salvate sono in condizioni di estrema vulnerabilità.

«I sopravvissuti – scrive sul social network – sono esausti e deboli dopo aver trascorso 15 ore in mare in condizioni meteorologiche avverse. Ora tutti sono al sicuro a bordo della Geo Barents e stanno ricevendo le cure necessarie dal team di Msf».

Dopo il braccio di ferro con il governo Meloni ad inizio novembre per l’approdo a Catania, conclusosi infine con lo sbarco di tutti i 572 migranti a bordo, la Geo Barents aveva fatto sapere nei giorni scorsi di essere tornata nel Mediterraneo, pronta a riprendere le sue missioni di ricerca e salvataggio.

(da agenzie)

Correlati