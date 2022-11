BASTA PRENDERE GLI ITALIANI PER IL CULO: FACT-CHECKING SU RICHIESTE DI ASILO, RAPPORTO TRA MIGRANTI E RESIDENTI, STRUTTURE DI ACCOGLIENZA



Il governo Meloni agita quell’unico numero, 90.000, perché quella degli arrivi dei migranti via mare è l’unica classifica sui flussi migratori in cui l’italia è decisamente prima: per l’esattezza, alla data dell’11 novembre, 90.297 sbarcati dall’inizio del 2022, a fronte, per intenderci, dei 26.341 della Spagna, dei 7.684 della Grecia e dei 13.474 della piccola Cipro, secondo i dati più aggiornati dell’Oim.

Ma se poi andiamo a guardare quanti dei migranti sbarcati in Italia decidono di restare, il numero delle richieste di asilo e ancor di più il numero di stranieri residenti in rapporto alla popolazione vedono l’Italia sempre dietro molti altri Paesi che non sono di primo approdo, segno che chi arriva in Italia cerca di proseguire per il nord Europa.

E soprattutto che Germania e Francia, i due Paesi ai quali l’Italia chiede di condividere il peso degli sbarchi sono quelli che in Europa accolgono più di tutti.

I numeri, dunque, non supportano affatto l’immagine dell’Italia che prova a dare il governo Meloni, come quello del Paese europeo che sopporta il peso più grande dei flussi migratori.

Le richieste di asilo

Le richieste di asilo, innanzitutto. Secondo i dati consolidati Eurostat del 2021, l’Italia è solo quarta tra i Paesi destinatari di richieste d’asilo con 45.200 domande, meno della metà della Francia che ne ha ricevuto 103.800 ed è seconda solo alla Germania con 148.000. Anche la Spagna, con 65.295 domande, accoglie più dell’Italia.

Dati che, aggiornati ai primi cinque mesi del 2022, confermano il trend in aumento (300.000 richieste, +85 %) e aumentano il divario tra Italia (53.640 domande) e Francia (120.685), mentre la Germania ha già ricevuto 190.545 richieste di asilo e la Spagna oltre 65.000.

Accoglienza, Italia solo quindicesima in rapporto alla popolazione

Se poi guardiamo alle richieste d’asilo in rapporto alla popolazione residente, l’Italia scivola addirittura al quindicesimo posto in Europa con un richiedente asilo ogni 1.308 abitanti, mentre la Germania ne conta uno ogni 561 abitanti, la Francia uno ogni 652.

Di più: proprio dall’analisi del rapporto tra richieste di asilo e popolazione degli Stati viene fuori la totale infondatezza dell’Italia “invasa” dai migranti: piuttosto a chiedere a buon diritto la redistribuzione per essere sollevate dal peso dell’accoglienza dovrebbero essere Cipro, prima in classifica, con un richiedente asilo ogni 68 abitanti, e persino Malta (che notoriamente spicca per l’assenza nei soccorsi nella sua zona Sar), che comunque conta più immigrati di quanti ne ha l’Italia, uno ogni 432 cittadini.

I profughi ucraini

Nella valutazione dei pesi dell’accoglienza dei profughi tra i Paesi europei entra naturalmente anche quello relativa agli oltre 5 milioni di ucraini in fuga per cui l’Europa ha attivato la protezione internazionale automatica. La maggior parte, 1,5 milioni, ha trovato rifugio in Polonia, ma anche in questo caso è la Germania ad aprire le porte più di tutti gli altri Stati con oltre un milione di rifugiati ucraini, 455.000 sono rimasti in Repubblica Ceca, mentre l’Italia ne accoglie 171.000 e la Francia 118.000.

Rifugiati in Italia al di sotto della media

Un altro dato interessante che dimostra come l’Italia, nel saldo finale, sia più in debito che in credito, è quello sul numero dei rifugiati residenti in Italia. Dai dati consolidati dell’Unhcr, in Italia abitano 3 rifugiati ogni 1.000 abitanti, ben al di sotto della media.

Complessivamente il numero degli stranieri residenti in Italia, come risulta dall’ultimo dossier Idos sull’immigrazione, è di 5,2 milioni, pari al 9% della popolazione. Ma – a dispetto della percezione dei cittadini – quasi la metà sono europei, il 22% asiatici, il 7,5% americani e solo il 22% africani.

Le nazionalità più rappresentate sono infatti la Romania, seguita da Albania, Marocco, Cina e Ucraina, dunque nulla a che vedere con quelle delle persone che – nella maggior parte dei casi – scendono dalle navi umanitarie o dai barconi.

Il sistema di accoglienza italiano

Nei centri di accoglienza italiani, tra Cas e Sai (il sistema di accoglienza diffuso) ci sono 103.161 migranti, un numero che torna a superare le 100.000 unità dopo quattro anni di discesa dovuta anche ai tagli al sistema imposti da Salvini durante la sua gestione del Viminale. Cifre comunque assolutamente gestibili per un sistema che nel 2017 è arrivato ad accogliere più di 190.000 persone.

(da La Repubblica)

Correlati