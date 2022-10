MA CHE “PUNTO DI RIFERIMENTO”, PAOLO SI RIVOLTA NELLA TOMBA AD ESSERE ASSOCIATO A QUESTO GOVERNO



Un lugubre discorso reazionario. Dalla parte delle lobby e non degli italiani, criminalizzazione degli stranieri, linea Bolsonaro sulla pandemia con l’assenza di politiche di contrasto, cemento, nucleare, islamofobia e zero diritti civili.

La retorica e l’incoerenza. Ossia Giorgia Meloni che si fa bella con Borsellino dimenticando che non solo è alleata ma anche voleva come presidente della repubblica Silvio Berlusconi, ossia una persona che – come è scritto chiaramente nei processi – venne a patti con la mafia e che era sodale di Marcello Dell’Utri – eletto senatore – che è stato condannato in via definitiva per reati connessi alla mafia.

Dove sta la coerenza?

Pio La Torre non lo dovrebbe nemmeno nominare. Quanto a Libero Grassi fu ucciso perché si opponeva alle richieste della mafia senza accettare compromessi.

Esattamente il contrario di Berlusconi.

(da Globalist)

