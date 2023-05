IN RUSSIA VOGLIONO RINCOGLIONIRE I GIOVANI FIN DA PICCOLI



A Yeysk, nel territorio di Krasnodar, si è tenuta una incredibile parata militare di alunni della scuola materna e elementare. Lo ha comunicato, fiero, lo stesso sindaco della città, Roman Bublik. L’evento aveva un titolo altisonante, in linea con la propaganda di Putin: “Siamo i pronipoti dei grandi vincitori”.

“La sfilata di bambini si tiene quest’anno per la prima volta e sono orgoglioso che sia Yeisk ad iniziare questa gloriosa tradizione. Sono sicuro che terremo questa parata ogni anno”, ha detto Bublik.

Come racconta “7×7 – Russia orizzontale”, la parata si è tenuta allo stadio locale, coi genitori dei bambini sugli spalti. Secondo il canale Telegram di Bublik, i preparativi hanno richiesto un mese: i bambini hanno imparato a marciare, i loro genitori hanno cucito i costumi. Ogni asilo ha scelto a quale formazione militare ispirarsi.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, in Russia gli scolari e persino gli alunni della scuola materna sono sistematicamente coinvolti in vari azioni patriottiche. A febbraio, il Soft Power Project ha chiesto alle autorità russe di interrompere i finanziamenti alla propaganda nelle università, nelle scuole e negli asili. I fondi liberati – hanno detto – andrebbero meglio utilizzati per attrezzare scuole e ospedali. La petizione è stata firmata da oltre 44 mila persone.

(da Globalist)

