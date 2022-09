L’UOMO POSSIEDE BENI IMMOBILI PER UN MILIARDO DI RUBLI, TRA CUI UNA VILLA, UN APPARTAMENTO E UN TERRENO SULL’ISOLA… LA FIGLIA DEL GENERALE È SPOSATA CON UN SICILIANO, E CON BENI INTESTATI A CAPACI AL NIPOTE DEL GENERALE



La penetrazione dei servizi russi in Italia si fa sempre più inquietante. Ed emergono sempre più dettagli allarmanti su quanto sia stata ramificata, e di quante complicità abbia goduto e quanto sia stata permeabile l’Italia a denaro russo su cui sarebbe stato forse meglio vigilare.

L’ultima inchiesta della Fondazione Anticorruzione di Alexey Navalny rivela che la famiglia di Alexei Sedov, il capo del secondo direttorato dell’FSB – quello incaricato formalmente della difesa della Costituzione e della lotta al terrorismo, in realtà della soppressione del dissenso interno – possiede beni immobili per un miliardo di rubli, tra cui una villa, un appartamento e un terreno in Sicilia.

Sedov possiede una casa di 5.000 metri quadrati a Serebryany Bor, quartiere molto benestante di Mosca, bosco privato e vista sulla Moscova, valore 900 milioni di rubli (circa 15,5 milioni di dollari).

Ma possiede anche un immobile e un terreno di grande pregio in Italia. In Sicilia. Nella zona di Capaci.

Secondo la fondazione Fbk, il generale non può comprare immobili del genere, visto che guadagna circa 8 milioni di rubli all’anno.

La casa di Mosca ha avuto di recente un cambiamento di intestatario, il nome del proprietario dell’immobile è stato modificato in “Federazione Russa”, e sarebbe stata acquistata da uno degli uomini più ricchi di Russia, il miliardario Vladimir Yevtushenkov, che è appaltatore del Ministero della Difesa e capo di “Sistema”, una società che tiene insieme una serie di cliniche.

Anche la moglie di Sedov, impiegata della Banca centrale russa, non ha uno stipendio che possa legittimare questi beni.

Esistono anche altre proprietà, che ci dicono molto su questa famiglia e sul legame tra intelligence e oligarchi. Di Sedov risulta un altro appartamento a Mosca nel quartiere Krasnaya Presnya (valore 35 milioni di rubli, circa 650mila euro).

Il figlio Roman ha anche lui un appartamento nel centro di Pietroburgo, dello stesso valore. Colonnello dell’Fsb a sua volta, si è poi spostato in Gazprom, dove ha un incarico che prevede emolumenti di circa 17mila euro al mese.

La villa in Italia appartiene, secondo i documenti visionati dalla Fondazione Fsk, al genero del generale, un cittadino italiano di cui si hanno le generalità – V. L.

Esistono anche un cottage a Sestroretsk e un appartamento a San Pietroburgo, che sono di proprietà di D. A. S., la figlia del generale, appunto: è lei che ha sposato l’italiano e ama la Sicilia. Dove anche il padre ha trascorso dei periodi. Anche se il luogo abituale delle sue vacanze è Mineralnye Vody. Nel settembre del 2018 la coppia ha avuto un figlio, che ha un nome di battesimo italiano, S., e a cui risulta intestato l’immobile.

Per capire chi sia Sedov, basti ricordare che il secondo servizio del Fsb – erede del malfamatissimo quinto direttorato del Kgb – potrebbe essere coinvolto anche in operazioni all’estero tra le più gravi della Russia di Putin in questi anni.

Secondo il collettivo investigativo Bellingcat, Vadim Krasikov, l’agente russo sospettato di aver commesso l’omicidio del Kleiner Tiergarten a Berlino (dove fu assassinato un ribelle ceceno-georgiano in pieno giorno), ha comunicato a lungo, nelle settimane precedenti l’omicidio, con Eduard Bendersky, un ex membro della sezione Spetsnaz dell’FSB, che era in viaggio di solito proprio assieme al direttore del secondo servizio dell’FSB, il generale Alexey Sedov. Il che lo fa fortemente sospettare di essere implicato in quella vicenda criminale.

(da La Stampa)

