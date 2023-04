E IN DUE NON SONO AMMESSI I BAMBINI, ALLA FACCIA DELLA “FAMIGLIA TRADIZIONALE”.., PROMO DI STATO A SEI ALBERGHI ESCLUSIVI (ALL’ESTERO ROBA DA DIMISSIONI IMMEDIATE)



La Venere influencer voluta fra non poche discussioni e qualche gaffe dal ministro del Turismo Daniela Santanché campeggia sul sito Italia.it e guida i turisti ad ogni bellezza di Italia: da quella delle città d’arte, alle spiagge, ai monti, al relax possibile dentro la penisola.

E a sorpresa suggerisce ai visitatori con una sorta di “promo di Stato” anche sei strutture alberghiere dotate di spa dove potere soggiornare. Sorprende perché di fatto lo Stato fa pubblicità a loro e non ad altri, ma anche perché non si tratta di strutture per tutti.

I prezzi sono generalmente esclusivi, alcuni davvero da turisti milionari. Ma soprattutto in due dei sei hotel suggeriti sono ammessi gli animali (sia pure pagando un supplemento), ma non i bambini, perché si tratta di hotel solo per adulti. E anche questo spot non era atteso da un governo come quello di Giorgia Meloni che promette politiche di ampio raggio contro la denatalità.

Il più esclusivo resort indicato dalla nostra Venere influencer è il San Domenico Palace di Taormina, struttura della catena Four Seasons. Non si trova posto fino a sabato 20 maggio 2023.

Prenotando lì per una notte il prezzo migliore per una camera matrimoniale è 3.403 euro. Ma per le suites si va dai 4.361 euro a notte per la “Junior” ai 7.561 euro per la “Principessa Cecilie”.

Consiglio esclusivo evidentemente per sceicchi, visto che di turismo milionario russo l’Italia non può più approfittare.

Al Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena sempre per la prima settimana di maggio camere disponibili fra 500 e 1700 euro a notte, oltre a trattamenti termali e pasti da pagare a parte. Costano 6-800 euro a notte per la prima settimana di maggio le uniche stanze disponibili al Borgobrufa spa resort suggerito dalla “app” lanciata dalla Santanché in provincia di Perugia.

Si tratta però di suites con vasca idromassaggio all’interno. La settimana successiva si trova la disponibilità di camere base intorno ai 300 euro a notte. Ostacolo insormontabile: l’hotel è “adult only” e non accetta ospiti di età inferiore ai 18 anni.

Meno caro l’Altarocca wine resort suggerito vicino ad Orvieto: anche questo è un hotel dove non accettano bambini (adults only), però accetta ragazzi fra i 14 e i 18 anni. Ha disponiobili camere la prima settimana di maggio fra poco meno di 200 e 300 euro. Le suites possono arrivare fra 450 e 600 euro.

Al Bagni di Pisa Palace & Thermal spa di San Giuliano Terme camera base per una notte la prima settimana di maggio intorno ai 260 euro, disponibili suite fra i 400 e i 700 euro a notte.

Infine al Vivosa Apulia Resort salentino soggiorno obbligatorio per un minimo di 7 notti solo con la formula “all inclusive” (pasti e bevande compresi nel prezzo). Prima disponibilità dal 26 maggio, tariffa più bassa per la camera matrimoniale superior. In due si spendono 2.676 euro (382 euro a notte). Con un lettino in più in tre 3.345 euro.

(da Open)

This entry was posted on domenica, Aprile 23rd, 2023 at 20:29 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.