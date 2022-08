LA COCCA TRA I SILENZI DEGLI INDAGATI (SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTA’ DI NON RISPONDERE) E IL MURO DI GOMMA DI MOSCA DI FRONTE ALLE ROGATORIE DEI PM DI MILANO



Tra i silenzi degli indagati e il muro di gomma di Mosca di fronte alle rogatorie dei pm di Milano, l’inchiesta sulla trattativa al Metropol rischia di concludersi, a dicembre, senza fare luce sulla compravendita di gas che avrebbe dovuto portare circa 65 milioni di dollari nelle casse della Lega.

Il 18 ottobre 2018 nella hall dell’hotel moscovita Gianluca Savoini, l’ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia, l’avvocato Gianluca Meranda e il broker finanziario Francesco Vannucci incontrano tre emissari del Cremlino: Ilya Yakunin, vicino al parlamentare Vladimir Pligin e all’allora ministro dell’Energia Dmitry Kozak; Yury Burundukov, legato all’oligarca nazionalista russo Konstantin Malofeev; Andrey Kharchenko, ex agente dei servizi segreti.

Tutti e sei sono indagati ora a Milano per corruzione internazionale. Almeno due di loro, Yakunin e Kharchenko, sono considerati vicinissimi proprio ad Aleksandr Dugin, di cui parla Savoini nell’audio di Buzzfeed. «Abbiamo creato questo triumvirato, io, te e lui, che deve lavorare in questo modo – dice in maniera criptica a Miranda – . Solo noi tre. Un compartimento stagno. Anche ieri Aleksander ha detto che la cosa importante è che siamo solo noi. Tu, io, rappresentiamo il collegamento con entrambi, l’italiano e il loro “lato politico”. Solo noi. Nessun altro».

In effetti, il 17 ottobre Savoini incontra Dugin davanti al Metropol. E lo stesso giorno l’allora vicepremier Matteo Salvini, a Mosca per un evento di Confindustria Russia, avrebbe incontrato il suo omologo russo Dmitry Kozak. Coi pm i tre italiani si avvalgono della facoltà di non rispondere. E anche le rogatorie in Russia restano lettera morta. Dopo mesi di silenzio, Mosca risponde chiedendo quesiti più dettagliati. Poi la guerra in Ucraina chiude ogni comunicazione. E ora, dopo l’ultima proroga di due mesi fa, l’inchiesta rischia di essere archiviata a dicembre.

(da agenzie)

