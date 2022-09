LE ARMI AMERICANE ED EUROPEE IN MANO ALL’ESERCITO DI ZELENSKY STANNO RICACCIANDO “L’ARMATA LESSA” VERSO IL CONFINE RUSSO E IL CREMLINO RIDIMENSIONA GLI OBIETTIVI MILITARI E POLITICI



Quanto territorio ha riconquistato l’Ucraina grazie all’avanzata sferrata da inizio settembre? Circa 60.000 chilometri quadrati, secondo quanto calcolato dall’Institute for the study of the war (ISW), un centro studi americano che segue da vicino il conflitto scoppiato a febbraio con aggiornamenti quotidiani e mappe che mostrano l’evolversi della situazione sul terreno.

Sessantamila chilometri quadrati – per dare un’idea – sono un territorio più vasto della Sicilia e della Sardegna messe assieme.

E la situazione è in continua evoluzione dopo che le armate di Mosca sono state costrette ad arretrare e il Cremlino a ridimensionare i suoi obiettivi sia militari che politici.

La prima fase

Allo scoppio del conflitto, il 24 febbraio 2022, l’obiettivo strategico di Putin è abbattere il governo di Zelensky sostituendolo con un regime amico. Per questo il primo attacco viene sferrato nella zona di Kiev, in particolare sull’aeroporto di Hostomel individuato come testa di ponte per lo sbarco di truppe aviotrasportate. Il blitz però fallisce e benché la capitale subisca massicci bombardamenti e le città circostanti siano oggetto di una brutale occupazione (ad esempio Bucha) i russi non avranno mai il controllo della regione.

Ad aprile la massima espansione russa

Tra marzo e aprile l’Ucraina vive il suo momento di massima difficoltà militare. Mosca concentra i suoi attacchi nel settore nord e a sud est, avanza nel Donbass e soprattutto conquista la fascia costiera attorno a Mariupol – città attorno alla quale si scatena una furiosa battaglia. Ad aprile le truppe di Mosca hanno saldato la Crimea, invasa nel 2014 al Donbass, l’Ucraina perde ogni sbocco sul mar d’Azov e Odessa, ultimo porto rimasto a Kiev è più volte bombardata.

La controffensiva di settembre

Grazie all’arrivo massiccio di armi dall’Occidente. l’Ucraina riesce non solo a resistere ma anche a riorganizzarsi. I russi, a loro volta, mostrano gravissime insufficienze nell’organizzazione sul terreno, nella preparazione, nella catena di rifornimento logistico. Il conflitto sembra svoltare a partire da settembre quando le armate di Kiev, dopo aver fatto credere una imminente offensiva a sud, nel settore di Kherson, sferrano un attacco a est, in direzione del Donbass e arrivando in prossimità del confine con la Russia. In pochi giorni vengono liberati migliaia di chilometri quadrati di territorio.

(da agenzie)

Correlati