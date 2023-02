MELONI SCONTA IL FILO-PUTINISMO DI SALVINI E BERLUSCONI: APPARE SEMPRE PIU’ COME UNA “ATLANTISTA CON IL FRENO A MANO”



“Non ho commenti da fare” sulle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, “ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo”.

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al vertice Ue. “La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione” dell’Ucraina, “perché – ha aggiunto – abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole” per i colloqui diplomatici.

(da agenzie)

