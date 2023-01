LA VOCE CHE SI SIA FATTO CATTURARE PER FARSI CURARE IL TUMORE…LA PROCURA DI PALERMO POTREBBE AVER RICEVUTO UN SMS DALLA CLINICA DOVE MESSINA DENARO ERA IN CURA IN CUI IL BOSS CHIEDEVA: “ACCORRETE. HO BISOGNO DI VOI”… L’INQUIETANTE INTERVISTA DI BAIARDO A NOVEMBRE: «È MALATO, TRATTATIVA STATO-MAFIA PER ARRESTARLO»



Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Un epilogo che pochi mesi fa era stato anticipato da Salvatore Baiardo, il gelataio piemontese, oggi 65enne, che per anni ha coperto la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Salvatore Baiardo aveva parlato di Matteo Messina Denaro lo scorso novembre, intervistato nel corso della trasmissione “Non è l’arena” su La7. «Chissà che al nuovo governo non arrivi un regalino… che un Matteo Messina Denaro, che presumiamo sia molto malato, faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi per un arresto clamoroso? Così arrestando lui, possa uscire qualcuno che ha ergastolo ostativo senza che si faccia troppo clamore?», aveva detto. «Tutto potrebbe già essere programmato da tempo», ha aggiunto Baiardo.

“Mi auguro di essere il ministro che arresterà Messina Denaro” aveva detto Piantedosi lunedì scorso ad Agrigento dove era andato insieme al capo della Polizia Lamberto Giannini per un vertice sull’immigrazione. Piantedosi aveva parlato di Messina Denaro solo per rispondere ad una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa seguita al vertice. Sapeva qualcosa?

Un tumore che sembra essere l’unica cosa che lo ha messo al tappeto negli ultimi 30 anni dato che la caccia al boss mafioso è stata record, così come la sua latitanza. Messina Denaro ha infatti superati i 23 anni di fuga di Totò Riina mentre sembrano irraggiungibili i 38 di Bernardo Provenzano.

L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo, dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido, i quali potrebbero aver ricevuto l’sms dalla clinica privata dove era sottoposto a terapie, sotto gli ordini di Messina Denaro.

Testo del messaggio: accorrete che ho bisogno di voi.

Gli accertamenti oncologici sarebbero una farsa: Messina Denaro non aspettava altro che questo momento per farsi catturare e così liberarsi dal tumore con l’aiuto dello Stato.

