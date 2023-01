MA PROPRIO UN PROVVEDIMENTO DI SALVINI, QUAND’ERA MINISTRO, AVEVA FISSATO A DIECI ANNI LA DURATA MASSIMA DI UN DASPO



Siccome questi del governo mi sono molto simpatici, mi prendo la licenza di dargli un consiglio.

Parlo della scazzottata in autostrada fra tifosi del Napoli e tifosi della Roma, con il conseguente blocco del traffico (tredici chilometri di coda).

Matteo Salvini ha dedicato all’evento uno dei suoi erculei tweet: Daspo a vita! Il Daspo, per chi non lo sapesse, è la misura con cui si impedisce ai tifosi violenti di andare allo stadio.

Però io non ho capito bene: se si picchiano all’autogrill, perché impedirgli di andare allo stadio dovrebbe essere risolutivo? Vabbè, sono le mie solite obiezioni fighette. Ma poi proprio un provvedimento di Salvini, quand’era ministro dell’Interno, aveva fissato a dieci anni la durata massima di un Daspo.

Stabilire che il Daspo possa durare al massimo dieci anni e poi invocare un Daspo a vita mi sembra una roba da trastulloni, proprio un po’ alla Salvini. Lo dico con affetto, eh.

E mi accosto con tenerezza anche al ministro Piantedosi, e alla sua ingiunzione di applicare al caso il massimo della severità. Poi in arresto di teppisti ne sono rimasti soltanto due: la cosa è grave ma mica come imbrattare il muro del Senato.

Poi certo, ci saranno i processi e vedremo, ma gente così energica, così risoluta come quella applicata al governo avrebbe preferito prendere questi soggetti per la collottola e fargli vedere quale aria tira. E qui mi è venuta l’idea e oserei definirla geniale. Ma, caro Salvini e caro Piantedosi, non potremmo sostenere di avere sentito questi tifosi, mentre se le davano di santa ragione, canticchiare della musica techno, e dire che in realtà era un rave party?

(da La Stampa)

