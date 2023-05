FUGGE DAL SUO RUOLO E AL TEMPO STESSO SI NASCONDE



Pavidità e inadeguatezza. Nelle conferenze stampa, infatti, Giorgia Meloni perde le staffe ad ogni domanda, reagisce alle critiche con stizza e con il solito vittimismo aggressivo, ha un’intolleranza bambinesca per la mediazione giornalistica, non si controlla e “sbrocca”.

E, dunque, per sfuggire al confronto, fugge dal suo ruolo e si esibisce e al tempo stesso si nasconde nel video autoprodotto.

Ha un’infantile paura di sé stessa: Meloni ha paura di Meloni. Non è infatti la prima volta che si rifugia nel “video” che mi pare stia diventando il suo strumento, la sua cifra, la sua tana del coniglio.

Il video diventa così un po’ il “balcone” dal quale si affaccia con spavalderia e un po’ la “velina” nella quale si rinchiude con codardia. Mostra un po’ di verità per nascondere la verità.

E il nostro piccolo vibra dinanzi a questa ennesima smorfiatura dell’Istituto Luce, che oggi non è ovviamente riproponibile, perché oggi più combatti il diritto di ficcare il naso nella realtà più ecciti quel diritto. E più il potere nasconde la paura, più la paura lo mostra e lo svela.

(da La Repubblica)

This entry was posted on mercoledì, Maggio 3rd, 2023 at 20:21 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.