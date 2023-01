LA PROVOCAZIONE DELLO STREET ARTIST OZMO CHE IRRIDE LA PREMIER



Un manifesto a Brera, uno a Porta Ticinese. Milano, la mattina del 15 gennaio, diventa lo sfondo scelto dallo street artist Ozmo per i suoi interventi artistici.

Gionata Gesi – questo il nome all’anagrafe del 47enne di Pontedera – ha fatto un collage con il volto di Giorgia Meloni, per raffigurare la presidente del Consiglio intenta a fare rifornimento.

Il tema di attualità richiamato è l’aumento dei prezzi dei carburanti, occorso dopo il mancato rinnovo del taglio delle accise.

Ozmo ha ritratto Meloni sorridente, vestita con un pantaloncino di jeans e una canottiera bianca, mentre rifornisce di benzina un’auto di grossa cilindrata. Alle sue spalle, sulla colonnina del distributore, una coccarda con il tricolore italiano.

«A chi sta facendo il pieno? – si è domandato ironicamente l’artista di Pontedera -. Cosa rappresenta il suv? È un accenno alla “giustizia sociale” o forse allude alla “macchina potente” che ora sta guidando? La Nazione spolpata o magari un riferimento al primato che pare sia appena stato raggiunto dall’Italia, essere il Paese dell’area euro dove costa di più fare benzina e gasolio?».

A parte queste poche frasi, Ozmo, come in tutte le sue incursioni artistiche, ha lasciato libertà di lettura e interpretazione dell’opera.

