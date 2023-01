CI SONO MOMENTI TELEVISIVI CHE NON ANDREBBERO INTERROTTI DA SPOT, ANCHE L’INSERZIONISTA CAPIREBBE



Ci sono momenti televisivi che non andrebbero interrotti da spot: anche l’inserzionista capirebbe. Quei momenti unici sono la nostra storia; quelle immagini, qualcosa di autentico e puro, danno un senso alla passione per il calcio.

In passato ho scritto pochissimo dei disagi derivati dallo streaming in un Paese strutturalmente povero come il nostro: a Dazn, che ieri aspettavo con ansia proprio per assistere al doppio tributo non potendomi muovere dalla redazione, ho perdonato qualche peccato, fatico però ad accettare il fatto che mentre a Marassi il popolo doriano dedicava tutto se stesso al ricordo di Sinisa e Luca e mentre la pelle d’oca si prendeva il cuore e le gambe, la diretta abbia lasciato il posto a qualche minuto di pubblicità.

Ci sono interruzioni che non possono essere scusate.

Ivan Zazzaroni

(da il Corriere dello Sport)

