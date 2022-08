UN GESTO DI GRANDE UMANITA’ A DIMOSTRAZIONE CHE IN ITALIA ESISTONO ANCORA IMPRENDITORI VERI, A FRONTE DI TANTI “PRENDITORI” CIALTRONI



Un terribile incidente ha portato lo scorso 8 agosto alla morte del 18enne Moctar Doumbia.

Il giovane, originario della Costa d’Avorio ma cresciuto a Presezza, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro a Leolandia, il parco divertimento di Capriate San Gervasio, quando, a bordo della moto Ktm Duke 125 prestatagli da un amico, ha impattato contro un furgone Renault Traffic.

Stando a quanto ricostruito, Doumbia aveva deciso di superare il mezzo che, però, all’improvviso, avrebbe svoltato a sinistra travolgendolo e causando un inevitabile e violentissimo impatto.

Sul luogo del sinistro sono giunti immediatamente i soccorsi, che hanno tentato di mettere in atto tutte le operazioni di rianimazione possibili, ma purtroppo vane. Doumbia, come riportato da Brescia Today, è infatti arrivato in ospedale già privo di vita.

Oggi a piangere Moctar Doumbia sono gli amici e i colleghi, ma soprattutto sua madre e i suoi tre fratelli, che proprio nel giorno dell’incidente si trovavano in Africa, dove erano tornati per qualche tempo. Moctar Doumbia era invece rimasto in Italia insieme al padre perché aveva trovato lavoro nel parco divertimento di Leolandia.

Proprio gli imprenditori del parco si sono resi protagonisti di un gesto di estrema umanità, decidendo di pagare alla mamma e ai tre fratelli della vittima il viaggio di ritorno in Italia, in modo da permettere loro di assistere ai funerali del giovane, che si terranno proprio oggi al cimitero di Colognola ad Azzano San Paolo.

Nel frattempo, gli amici e i colleghi hanno avviato una raccolta fondi per pagargli il funerale.

Nelle scorse ore, il parco divertimenti ha pubblicato una nota di cordoglio per omaggiare il giovane lavoratore scomparso: “A Leolandia regalava gioia e sorrisi ai bambini occupandosi di scattare le foto con i Superpigiamini del museo di Pj Mask City. Per ricordarlo, tutto lo staff del parco si è unito in un lungo applauso nel teatro LeoArena. La notizia della scomparsa di Moctar ha sconvolto e lasciato nello sgomento tutti i suoi colleghi: un ragazzo semplice, generoso, entusiasta della vita, che amava stare in compagnia e con un sorriso di quelli da far sciogliere chiunque”.

(da agenzie)

