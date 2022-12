LA NAVE ERA DA GIORNI IN ATTESA DI UN PORTO SICURO



Sarebbe stato assegnato il porto di Bari alla nave ong Humanity 1, l’indicazione arriva dal ministero dell’Interno.

La Humanity 1 – che ha a bordo 261 migranti, tra cui una trentina di donne, alcune delle quali in stato di gravidanza, e più di 90 minori, compresi tre neonati e quasi 70 minori non accompagnati – al momento si troverebbe a 300 miglia dal capoluogo pugliese e navigherebbe molto lentamente a causa delle condizioni meteo-marine.

Nella mattinata di venerdì 9 dicembre Sos Humanity ha raccontato che “mentre la mattina del 6 dicembre l’equipaggio effettuava un salvataggio di 103 persone in difficoltà, ha assistito da vicino a un rimpatrio forzato di persone in fuga da parte della cosiddetta Guardia Costiera libica. Con due imbarcazioni hanno fermato violentemente un gommone non navigabile con a bordo circa 50 persone. Sei persone sono rimaste in acqua a seguito della rischiosa manovra, le altre sono state portate con la forza a bordo della motovedetta e rimorchiate in Libia”.

Sos Humanity precisa che “l’incidente è stato documentato dagli equipaggi di Humanity 1 e dalla scialuppa di salvataggio Louise Michel. Le sei persone rimaste in acqua sono riuscite a salvarsi su una zattera di salvataggio galleggiante sulla Louise Michel e sono state poi portate a bordo di Humanity 1”.

(da agenzie)

