ERA TORNATA NEL SUO PAESE ALL’INIZIO DEL CONFLITTO, AVEVA 37 ANNI, LASCIA DUE FIGLI DI 14 E 10 ANNI



Una donna ucraina residente in Veneto da 14 anni, Maryana Triasko, 37 anni, sarebbe morta in combattimento nel proprio Paese.

Lo riferisce la Tgr Rai del Veneto. La donna, originaria di Ivano-Frankivsk, risiedeva a Villorba (Treviso), era sposata con un italiano e aveva un figlio di 10 e una figlia di 14 anni. Quando è iniziato il conflitto, è tornata in Ucraina.

L’ex sindaco di Villorba Marco Serena, contattato dall’ANSA, ha confermato che la donna risulta risiedere con la famiglia nel Comune trevigiano, ed è cittadina italiana.

Pochi i riscontri sulla sua vita nella cittadina, che si trova alla periferia nord di Treviso.

Secondo quanto riporta il sito della Tribuna di Treviso, la morte risale a lunedì. Il compagno della donna di professione è una guardia giurata. Maryana Triasko, sempre stando alle notizie riportate dalla Tribuna è andata a prestare servizio nella 102esima brigata separata C del Territoriale Forze di difesa delle forze armate della regione di Ivano-Frankivsk.

Il quotidiano locale riporta anche le parole che al donna ha detto alla televisione dell’esercito il 21 settembre: “Sono stata sul territorio italiano per 14 anni. Quando il dolore si è abbattuto sulla mia terra natale, ho capito che dovevo proteggerla…Chi, se non noi, proteggerà la terra natale . Ho lasciato in Italia i miei figli minorenni, di 14 e 10 anni. E ora sono qui in prima linea perché loro, i miei figli, possano venire nella loro casa natale, per la mia Patria, nella libertà, nella prosperità colore blu-giallo. Non importa quanto male, il bene prevale sempre. Quindi siamo gentili, siamo sinceri e – alla Vittoria!”.

(da La Repubblica)

