“CONTRARIO ALL’UCCISIONE DELL’ORSA, STIAMO LAVORANDO PER UN SUO TRASFERIMENTO”



Sulla questione dell’orsa catturata “su cui pende il ricorso al Tar c’è il parere dell’Ispra che io ho visto ieri e che dice che è possibile anche tenerla isolata, ma io sinceramente spero che non venga abbattuta”.

“Da qui all’11 maggio (quando si pronuncerà il Tar.ndr) stiamo cercando anche delle soluzioni di trasferimento”.

E’ quanto ha affermato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin parlano ai microfoni di Radio Anch’Io.

“Se la sente di dire che non ucciderete l’Orsa JJ4?”, gli è stato chiesto. “Io me la sento abbastanza di dirlo – è stata la risposta -. Spero che si riesca a dare una soluzione di trasferimento da qualche parte”. Il ministro ha sostenuto che “dobbiamo trovare il luogo dove portare l’orsa” perché “non diamo una soluzione abbattendola”.

(da agenzie)

