LE PAROLE SBAGLIATE AL MOMENTO SBAGLIATO, VISTO CHE L’ARRESTO DI MESSINA DENARO STA FACENDO EMERGERE UNA FITTISSIMA RETE DI COMPLICITÀ, ANCHE POLITICHE, CHE HANNO PERMESSO LA LATITANZA DEL BOSS… E INFATTI SU INTERNET È PARTITO SUBITO LO SPERNACCHIAMENTO



Secondo il ministro dell’Interno, il livello politico della mafia è cosa passata. E niente, mi fermo qui: una battuta migliore è oggettivamente impossibile.

“Il livello politico della mafia è storia passata”, dice Matteo Piantedosi. Parole, quelle pronunciate dal ministro dell’Interno ieri sera intervistato da Corrado Formigli a “Piazzapulita”, che hanno subito scatenato il web proprio mentre le indagini della Procura di Palermo sull’arresto di Matteo Messina Denaro stanno facendo emergere una fittissima rete di complicità, a cominciare dalla massoneria, che ha reso possibile la trentennale latitanza del boss facendolo sentire così sicuro da commettere erroti che lo hanno portato nella rete dei carabinieri del Ros.

Errori e complicità che lo stesso ministro dell’Interno ammette, escludendo però qualsiasi connivenza a livello politico: un ambito, quello della cosiddetta zona grigia, ancora tutto da esplorare dagli inquirenti,

“Credo che questa sia una storia più del passato, questo lo dico veramente con considerazioni trasversali a qualsiasi forza politica del momento”, la risposta di Piantedosi a proposito dell’ipotesi di un livello politico nella mafia attuale. “Credo che le lezioni del passato siano state sufficienti al sistema politico nazionale, per cui non ci sono elementi”.

(da agenzie)

